"Реал" продлит контракт с Бензема

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"Реал" продлит контракт с БенземаМадридский "Реал" продлит контракт со своим форвардом Каримом Бензема, информирует Le Journal du Dimanche.

По сведениям издания, новое соглашение между 29-летним нападающим и королевским клубом будет рассчитано до лета 2021-го года. По новому контракту, который будет подписан в конце августа, сумма отступных за француза увеличится до одного миллиарда евро.

Напомним, сегодня "Реал" сыграет против "Депортиво". | soccernews.ru

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