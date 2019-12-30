"Реал" продлит контракт с Бензема

Форвард Карим Бензема продолжит выступать за мадридский "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб решил продлить контракт со звёздным французом и тот ответил согласием.

Пока неизвестно, когда именно стороны подпишут новое соглашение. Зато удалось выяснить, что договор будет рассчитан до 2022 или 2023 года.

Действующий контракт между клубом и игроком истекает по окончании сезона 2020/21.

32-летний Бензема выступает за "Реал" с 2009 года, сыграл 488 матчей, забил 238 голов и сделал 131 ассист.

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