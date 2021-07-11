"Реал" продлит контракт с Бензема
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" договорился о продлении контракта с французским нападающим Каримом Бензема, сообщает ABC.
По сведениям источника, новое соглашение будет действовать до 2023 года. Стоит отметить, что "Реал" предлагал игроку контракт до 2024 года, но он отказался, так как не уверен в своей форме через два года.
В прошлом сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 46 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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