"Реал" продлит контракт с Бенземой

Теги реал мадридкарим бензема

"Реал" продлит контракт с БенземойФото: инстаграм Бензема/Автор неизветен

33-летний форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема близок к продлению контракта со "сливочными".

Как сообщает главный редактор издания Marca Хосе Феликс Диас, французский нападающий подпишет новое соглашение до 2023 года с понижением зарплаты на 10%.

Напомним, что Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В составе королевского клуба он выиграл 4 титула Лиги чемпионов, а также завоевал три чемпионства Испании.

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