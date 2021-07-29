"Реал" продлит контракт с Бенземой

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизветен

33-летний форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема близок к продлению контракта со "сливочными".

Как сообщает главный редактор издания Marca Хосе Феликс Диас, французский нападающий подпишет новое соглашение до 2023 года с понижением зарплаты на 10%.

Напомним, что Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В составе королевского клуба он выиграл 4 титула Лиги чемпионов, а также завоевал три чемпионства Испании.

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