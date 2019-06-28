"Реал" продлит контракт с Эдегором

1 Теги реал мадридмартин эдегор

"Реал" продлит контракт с Эдегором

Мадридский "Реал" в скором времени заключит новый контракт с полузащитником Мартином Эдегором, сообщает AS.

Детали предложенного норвежцу соглашения пока неизвестны. Действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.

После подписания контракта 20-летний футболист отправится в очередную аренду. Главными претендентами на него считаются "Реал Сосьедад" и "Байер".

В минувшем сезоне Эдегор выступал за "Витесс" на правах аренды, сыграл 39 матчей, забил 11 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: "Реал" не может договориться с "Аяксом" о трансфере ван де Бека. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Лучше бы оставили в аренде в Нидерландах. Парень только игру нащупывать стал.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ сообщили о госпитализации 92-летнего Никиты Симоняна

СМИ сообщили о госпитализации 92-летнего Никиты Симоняна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов