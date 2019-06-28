"Реал" продлит контракт с Эдегором

Мадридский "Реал" в скором времени заключит новый контракт с полузащитником Мартином Эдегором, сообщает AS.

Детали предложенного норвежцу соглашения пока неизвестны. Действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.

После подписания контракта 20-летний футболист отправится в очередную аренду. Главными претендентами на него считаются "Реал Сосьедад" и "Байер".

В минувшем сезоне Эдегор выступал за "Витесс" на правах аренды, сыграл 39 матчей, забил 11 голов и сделал 12 ассистов.

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