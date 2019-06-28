"Реал" продлит контракт с Эдегором
Мадридский "Реал" в скором времени заключит новый контракт с полузащитником Мартином Эдегором, сообщает AS.
Детали предложенного норвежцу соглашения пока неизвестны. Действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.
После подписания контракта 20-летний футболист отправится в очередную аренду. Главными претендентами на него считаются "Реал Сосьедад" и "Байер".
В минувшем сезоне Эдегор выступал за "Витесс" на правах аренды, сыграл 39 матчей, забил 11 голов и сделал 12 ассистов.
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|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
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|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
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|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
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|45
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|Вильярреал
|38
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|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
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|Сельта Виго
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|41
|18
|Жирона
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|19
|Уэска
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|33
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|Райо Вальекано
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|32