"Реал" продлит контракт с Иско в пятницу

Теги реал мадридиско

"Реал" продлит контракт с Иско в пятницу

Мадридский "Реал" договорился о продлении контракта с полузащитником Иско, сообщает Soy Madridista.

По сведениям издания, новое соглашение будет действовать до лета 2022 года. По условиям контракта будут увеличены зарплата игрока, а также сумма отступных.

Напомним, что нынешний контракт хавбека истекает летом 2018 года. 

Не пропустите: Официально: Марсело продлит контракт с "Реалом" до лета 2022-го года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов: сенсационные победы ЦСКА и "Шахтера", Месси забивает Буффону и другие итоги недели

Лига чемпионов: сенсационные победы ЦСКА и "Шахтера", Месси забивает Буффону и другие итоги недели

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 3 9
2 Реал Сосьедад 3 9
3 Севилья 3 7
4 Атлетик Бильбао 3 7
5 Леганес 3 6
6 Атлетико Мадрид 3 5
7 Реал Мадрид 3 5
8 Леванте 3 5
9 Валенсия 3 5
10 Хетафе 3 4
11 Жирона 3 4
12 Сельта Виго 3 3
13 Вильярреал 3 3
14 Бетис 3 3
15 Эйбар 3 3
16 Депортиво Ла-Корунья 3 1
17 Эспаньол 3 1
18 Малага 2 0
19 Алавес 3 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов