"Реал" продлит контракт с Иско в пятницу
Мадридский "Реал" договорился о продлении контракта с полузащитником Иско, сообщает Soy Madridista.
По сведениям издания, новое соглашение будет действовать до лета 2022 года. По условиям контракта будут увеличены зарплата игрока, а также сумма отступных.
Напомним, что нынешний контракт хавбека истекает летом 2018 года.
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