"Реал" продлит контракт с Иско в пятницу

Мадридский "Реал" договорился о продлении контракта с полузащитником Иско, сообщает Soy Madridista.

По сведениям издания, новое соглашение будет действовать до лета 2022 года. По условиям контракта будут увеличены зарплата игрока, а также сумма отступных.

Напомним, что нынешний контракт хавбека истекает летом 2018 года.

Не пропустите: Официально: Марсело продлит контракт с "Реалом" до лета 2022-го года. | http://soccernews.ru