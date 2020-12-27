"Реал" продлит контракт с Модричем

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"Реал" продлит контракт с Модричем

Руководство мадридского "Реала" приняло решение продлить контракт с хорватским полузащитником Лукой Модричем, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, стороны ведут переговоры, которые близки к завершению. Ожидается, что новое соглашение между клубом и игроком будет действовать до лета 2022 года. При этом "Реал" пока не принял решение по защитнику Серхио Рамосу, контракт которого истекает через полгода.

В нынешнем сезоне 35-летний Модрич провел за "Реал" 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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