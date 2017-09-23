"Реал" продлит контракт с Рамосом

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"Реал" продлит контракт с Рамосом

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в ближайшее время подпишет новый контракт с королевским клубом.

Как сообщает Marca, 31-летний защитник заключит со "сливочными" соглашение до лета 2021 года. Действующий договор рассчитан до 2020 года.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 515 матчей и забил 67 голов.

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