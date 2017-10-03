"Реал" продлит контракт с Рамосом

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"Реал" продлит контракт с РамосомМадридский "Реал" продлит контракт со своим капитаном Серхио Рамосом, информирует FootMercato.

По сведениям источника, новое соглашение между королевским клубом и 31-летним беком будет подписано после возвращения футболиста из расположения сборной Испании. Рассчитано оно будет до лета 2021-го года. По новому контракту оклад Рамоса увеличится до 12-ти миллионов евро в год.

Напомним, "Реал" планирует создать женскую команду. | soccernews.ru

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