"Реал" продлит контракт с Винисиусом

1 Теги реал мадридвинисиус жуниорфлорентино перес

"Реал" продлит контракт с Винисиусом

Фото: инстаграм Винисиуса\Автор неизвестен

"Реал Мадрид" в скором времени сделает предложение бразильскому нападающему Винисиусу Жуниору о продлении контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, все люди в клубе, включая президента Флорентино Переса, выступают за то, чтобы продлить соглашение с Винисиусом на пять летом, то есть до 2027 года.

Напомним, что в данный момент бразилец получает самую низкую зарплату в "Реале" наравне с Андреем Луниным и Хесусом Вальехо.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 23 матча в Ла Лиге, в которых забил 13 голов и отдал 6 ассистов, а в 7 встречах в Лиге чемпионов он забил дважды и еще четыре раза отдал результативную передачу.

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Комментарии

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andi
андрей

Однозначно с ВИНИ надо продлевать контракт.

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