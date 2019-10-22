"Реал" продолжает доверять Зидану

"Реал" пока не планирует увольнять главного тренера команды Зинедина Зидана.

Как сообщает Marca, президент "сливочных" Флорентино Перес надеется, что француз в ближайшее время исправит ситуацию.

Ранее сообщалось, что Зидана могут уволить в случае поражения от "Галатасарая", а его место займет Жозе Моуринью.

Матч Лиги Чемпионов между "Галатасараем" и "Реалом" пройдет сегодня в 22:00 (мск).

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