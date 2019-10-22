"Реал" продолжает доверять Зидану
"Реал" пока не планирует увольнять главного тренера команды Зинедина Зидана.
Как сообщает Marca, президент "сливочных" Флорентино Перес надеется, что француз в ближайшее время исправит ситуацию.
Ранее сообщалось, что Зидана могут уволить в случае поражения от "Галатасарая", а его место займет Жозе Моуринью.
Матч Лиги Чемпионов между "Галатасараем" и "Реалом" пройдет сегодня в 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2