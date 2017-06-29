"Реал" продолжает интересоваться Азаром

Теги реал мадридчелсиэден азар

"Реал" продолжает интересоваться Азаром

"Реал" не оставляет попыток приобрести бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара, сообщает Goal.com .

По сведениям издания, королевский клуб продолжает тяжелые переговоры с лондонцами, так как "аристократы" не намерены расстаться с футболистом.

По некоторым данным, "Реал" готов заплатить за 26-летнего бельгийца порядка 115 миллионов евро.

Не пропустите: ПСЖ сделал предложение по игроку основного состава "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Топ-10 трансферов июня

Топ-10 трансферов июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов