"Реал" продолжает интересоваться Азаром

"Реал" не оставляет попыток приобрести бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара, сообщает Goal.com .

По сведениям издания, королевский клуб продолжает тяжелые переговоры с лондонцами, так как "аристократы" не намерены расстаться с футболистом.

По некоторым данным, "Реал" готов заплатить за 26-летнего бельгийца порядка 115 миллионов евро.

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