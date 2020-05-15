"Реал" продолжает следить за результатами Холанда

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"Реал" продолжает следить за результатами Холанда

Мадридский "Реал" интересуется нападающим "Боруссии" Эрлингом Холандом, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, "сливочные" следят за результатами 19-летнего норвежца. Завтра, 16 мая, футболист примет участие в первом матче Бундеслиги после возобновлении против "Шальке".

Холанд перешел в "Боруссию" минувшей зимой. За это время он провел 11 матчей и забил 12 голов.

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