"Реал" продолжает следить за результатами Холанда
Мадридский "Реал" интересуется нападающим "Боруссии" Эрлингом Холандом, утверждает Mundo Deportivo.
По данным источника, "сливочные" следят за результатами 19-летнего норвежца. Завтра, 16 мая, футболист примет участие в первом матче Бундеслиги после возобновлении против "Шальке".
Холанд перешел в "Боруссию" минувшей зимой. За это время он провел 11 матчей и забил 12 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
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|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16