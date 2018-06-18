"Реал" продолжает торговать Алиссона

Мадридский "Реал" продолжает торговать голкипера "Ромы" Алиссона, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, королевский клуб готов заплатить за 25-летнего вратаря "волков" 50 миллионов евро, что на 20 миллионов евро меньше, нежели за него хотят получить римляне. Ожидается, что клубы достигнут соглашения по трансферу бразильца за сумму в 60 миллионов евро.

Напомним, "Реал" определился с альтернативой Одриосоле. | soccernews.ru