"Реал" продолжает торговать Алиссона

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"Реал" продолжает торговать АлиссонаМадридский "Реал" продолжает торговать голкипера "Ромы" Алиссона, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, королевский клуб готов заплатить за 25-летнего вратаря "волков" 50 миллионов евро, что на 20 миллионов евро меньше, нежели за него хотят получить римляне. Ожидается, что клубы достигнут соглашения по трансферу бразильца за сумму в 60 миллионов евро.

Напомним, "Реал" определился с альтернативой Одриосоле. | soccernews.ru

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