"Реал" продолжает внимательно следить за одним из открытий ЧМ в России

Теги реал мадридхуан кинтероколумбияпортуривер плейт

"Реал" продолжает внимательно следить за одним из открытий ЧМ в РоссииМадридский "Реал" продолжает внимательно следить за выступлением на Чемпионате Мира в России полузащитника сборной Колумбии Хуана Кинтеро.

Так, по сведениям испанской прессы, королевский клуб планирует просмотреть игру 25-летнего хавбека "Ривер Плейт", права на которого принадлежат "Порту", уже на стадии плей-офф. Вполне вероятно, что, если там колумбиец продемонстрирует свой лучший футбол, "сливочные" будут готовы предпринять попытки его подписать еще до окончания турнира.

Напомним, Кака прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс 30 63
2 Ривер Плейт 30 56
3 Эстудиантес 30 56
4 Расинг Клуб 30 55
5 Банфилд 30 54
6 Индепендьенте 30 53
7 Сан Лоренцо 30 53
8 Ланус 30 50
9 Ньюэллз Олд Бойз 30 49
10 Дефенса и Хустисия 30 49
11 Колон 30 49
12 Росарио Сентраль 30 44
13 Химнасия Ла-Плата 30 43
14 Годой Крус 30 43
15 Тальерес де Кордоба 30 42
16 Олимпо 30 38
17 Атлетико Рафаэла 30 37
18 Темперлей 30 37
19 Велес Сарсфилд 30 37
20 Патронато Парана 30 34
21 Атлетико Тукуман 30 33
22 Сан-Мартин Сан-Хуан 30 33
23 Унион Санта-Фе 30 32
24 Тигре 30 31
25 Уракан 30 29
26 Сармьенто 30 28
27 Арсенал 30 27
28 Бельграно 30 26
29 Кильмес 30 25
30 Альдосиви 30 25
Полная таблица

топ-5 тегов