"Реал" продолжает внимательно следить за одним из открытий ЧМ в России

Мадридский "Реал" продолжает внимательно следить за выступлением на Чемпионате Мира в России полузащитника сборной Колумбии Хуана Кинтеро.

Так, по сведениям испанской прессы, королевский клуб планирует просмотреть игру 25-летнего хавбека "Ривер Плейт", права на которого принадлежат "Порту", уже на стадии плей-офф. Вполне вероятно, что, если там колумбиец продемонстрирует свой лучший футбол, "сливочные" будут готовы предпринять попытки его подписать еще до окончания турнира.

Напомним, Кака прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru