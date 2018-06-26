"Реал" продолжает внимательно следить за одним из открытий ЧМ в России
Мадридский "Реал" продолжает внимательно следить за выступлением на Чемпионате Мира в России полузащитника сборной Колумбии Хуана Кинтеро.
Так, по сведениям испанской прессы, королевский клуб планирует просмотреть игру 25-летнего хавбека "Ривер Плейт", права на которого принадлежат "Порту", уже на стадии плей-офф. Вполне вероятно, что, если там колумбиец продемонстрирует свой лучший футбол, "сливочные" будут готовы предпринять попытки его подписать еще до окончания турнира.
Напомним, Кака прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|30
|63
|2
|Ривер Плейт
|30
|56
|3
|Эстудиантес
|30
|56
|4
|Расинг Клуб
|30
|55
|5
|Банфилд
|30
|54
|6
|Индепендьенте
|30
|53
|7
|Сан Лоренцо
|30
|53
|8
|Ланус
|30
|50
|9
|Ньюэллз Олд Бойз
|30
|49
|10
|Дефенса и Хустисия
|30
|49
|11
|Колон
|30
|49
|12
|Росарио Сентраль
|30
|44
|13
|Химнасия Ла-Плата
|30
|43
|14
|Годой Крус
|30
|43
|15
|Тальерес де Кордоба
|30
|42
|16
|Олимпо
|30
|38
|17
|Атлетико Рафаэла
|30
|37
|18
|Темперлей
|30
|37
|19
|Велес Сарсфилд
|30
|37
|20
|Патронато Парана
|30
|34
|21
|Атлетико Тукуман
|30
|33
|22
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|30
|33
|23
|Унион Санта-Фе
|30
|32
|24
|Тигре
|30
|31
|25
|Уракан
|30
|29
|26
|Сармьенто
|30
|28
|27
|Арсенал
|30
|27
|28
|Бельграно
|30
|26
|29
|Кильмес
|30
|25
|30
|Альдосиви
|30
|25