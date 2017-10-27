Мадридский "Реал" продвигает свой бренд в Китае, сообщает Marca.

По сведениям издания, для укрепления позиций королевского клуба на азиатском рынке в Поднебесную отправилась делегация "сливочных", в которую вошли директор по коммуникациям Эмилио Бутрагеньо, генеральный исполнительный директор Хосе Анхель Санчес и легендарный футболист, посол "Реала" Роналдо.

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