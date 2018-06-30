"Реал" продвинулся в переговорах по Куртуа

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа может продолжить карьеру в "Реале".

Как сообщает Marca, "синие" намерены продать бельгийца, чтобы следующим лето он не ушел в качестве свободного агента.

Отмечается, что трансфер Куртуа обойдется "Реалу" всего в 35 миллионов евро.

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