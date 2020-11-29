"Реал" проиграл "Алавесу" в матче Примеры

В рамках 11-го тура испанской Примеры "Реал" уступил "Алавесу".

На данный момент "Реал" располагается на четвертом месте в турнирной таблице, а "Алавес" - на девятом.

"Реал" - "Алавес" 1:2

Голы: Лукас Перес (пен), 5 - 0:1, Хоселу, 49 - 0:2, Каземиро, 86 - 1:2

"Реал": Куртуа, Марсело (Менди, 69), Варан, Начо, Васкес, Кроос (Иско, 69), Модрич (Эдегор, 69), Асенсио (Винисиус Жуниор, 63), Каземиро, Азар (Родриго, 28), Мариано Диас.

"Алавес": Пачеко, Лежен, Химо Наварро, Дуарте, Лагуардиа, Батталья, Пина (Мендес, 77), Хота, Риоха (Хави Лопес, 88), Хоселу, Лукас Перес (Сайнс, 88).

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