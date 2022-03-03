"Реал" проиграл "Атлетико" в Юношеской лиге УЕФА

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"Реал" проиграл "Атлетико" в Юношеской лиге УЕФА

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА "Реал" на своем поле проиграл "Атлетико" со счетом 2:3.

Победу "матрасникам" принесли дубль Пабло Барриоса и гол Серхио Диеса. В составе королевского клуба отличились Давид Гонсалес и Антолин Гарсон.

"Реал" Испания - "Атлетико" Испания - 2:3 (0:1)
Голы: Барриос, 25 - 0:1, Диес, 49 - 0:2, Гонсалес, 58 - 1:2, Барриос, 66 - 1:3, Гарсон, 88 - 2:3

"Реал": Пиньейро, Обрадор (Карбонель, 76), Гарсон, Росарио, Санчес, Риелвес (Портореал, 77), Фрейле (Гонсалес, 63), Иглесиас, Гонсалес, Аранда, Муниьос (Саласар, 64)

"Атлетико": Итурбе, Наварро, Костис, Камара, Корраль (Кальво, 63), Диес, Барриос, Хисмера, Ханнуни (Диас, 79), Мартин (Алонсо, 70), Куррас (Мартинес, 62).

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