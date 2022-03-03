"Реал" проиграл "Атлетико" в Юношеской лиге УЕФА
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА "Реал" на своем поле проиграл "Атлетико" со счетом 2:3.
Победу "матрасникам" принесли дубль Пабло Барриоса и гол Серхио Диеса. В составе королевского клуба отличились Давид Гонсалес и Антолин Гарсон.
"Реал" Испания - "Атлетико" Испания - 2:3 (0:1)
Голы: Барриос, 25 - 0:1, Диес, 49 - 0:2, Гонсалес, 58 - 1:2, Барриос, 66 - 1:3, Гарсон, 88 - 2:3
"Реал": Пиньейро, Обрадор (Карбонель, 76), Гарсон, Росарио, Санчес, Риелвес (Портореал, 77), Фрейле (Гонсалес, 63), Иглесиас, Гонсалес, Аранда, Муниьос (Саласар, 64)
"Атлетико": Итурбе, Наварро, Костис, Камара, Корраль (Кальво, 63), Диес, Барриос, Хисмера, Ханнуни (Диас, 79), Мартин (Алонсо, 70), Куррас (Мартинес, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14