"Реал" проиграл "Атлетику" в полуфинале Суперкубка Испании

В Малаге состоялась встреча 1/2 финала Суперкубка Испании. Мадридский "Реал" принимал "Атлетик" из Бильбао. Номинальные хозяева уступили со счетом 1:2 и лишились шансов на завоевание трофея.



В финале "Атлетик" встретится с "Барселоной".

"Реал"" - "Атлетик" 1:2 (0:2)

Голы: Рауль Гарсия, 18 - 0:1, Рауль Гарсия, 38 (пенальти) - 0:2, Бензема, 73 -1:2

"Реал": Куртуа, Варан (Начо, 46), Менди, Рамос, Васкес, Кроос, Модрич (Вальверде, 67), Азар (Винисиус Жуниор, 67), Каземиро, Асенсио, Бензема (Мариано Диас, 88).