"Реал" проиграл "Атлетику" в полуфинале Суперкубка Испании
В Малаге состоялась встреча 1/2 финала Суперкубка Испании. Мадридский "Реал" принимал "Атлетик" из Бильбао. Номинальные хозяева уступили со счетом 1:2 и лишились шансов на завоевание трофея.
В финале "Атлетик" встретится с "Барселоной".
"Реал"" - "Атлетик" 1:2 (0:2)
Голы: Рауль Гарсия, 18 - 0:1, Рауль Гарсия, 38 (пенальти) - 0:2, Бензема, 73 -1:2
"Реал": Куртуа, Варан (Начо, 46), Менди, Рамос, Васкес, Кроос, Модрич (Вальверде, 67), Азар (Винисиус Жуниор, 67), Каземиро, Асенсио, Бензема (Мариано Диас, 88).
"Атлетик": Унаи Симон, Баленсиага (Морсильо, 79), Мартинес, Капа (Лекуэ, 68), Де Маркос, Рауль Гарсия (Вильялибре, 79), Венседор (Весга, 68), Муниаин (Беренгер, 71), Дани Гарсия, Нуньес, Уильямс.
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