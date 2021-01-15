"Реал" проиграл "Атлетику" в полуфинале Суперкубка Испании

Теги реал мадридатлетик бильбао

"Реал" проиграл "Атлетику" в полуфинале Суперкубка ИспанииВ Малаге состоялась встреча 1/2 финала Суперкубка Испании. Мадридский "Реал" принимал "Атлетик" из Бильбао. Номинальные хозяева уступили со счетом 1:2 и лишились шансов на завоевание трофея.

В финале "Атлетик" встретится с "Барселоной".

"Реал"" - "Атлетик" 1:2 (0:2)

Голы: Рауль Гарсия, 18 - 0:1, Рауль Гарсия, 38 (пенальти) - 0:2, Бензема, 73 -1:2

"Реал": Куртуа, Варан (Начо, 46), Менди, Рамос, Васкес, Кроос, Модрич (Вальверде, 67), Азар (Винисиус Жуниор, 67), Каземиро, Асенсио, Бензема (Мариано Диас, 88).

"Атлетик": Унаи Симон, Баленсиага (Морсильо, 79), Мартинес, Капа (Лекуэ, 68), Де Маркос, Рауль Гарсия (Вильялибре, 79), Венседор (Весга, 68), Муниаин (Беренгер, 71), Дани Гарсия, Нуньес, Уильямс.

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