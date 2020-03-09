"Реал" проиграл "Бетису" на выезде в Ла Лиге

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"Реал" проиграл "Бетису" на выезде в Ла Лиге

"Бетис" обыграл "Реал" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии.

"Бетис" - "Реал" - 2:1 (1:1)

Голы: Жуниор, 40 - 1:0, Бензема, 45+3 (пенальти) - 1:1, Тельо, 82 - 2:1

"Бетис": Роблес, Эдгар Гонсалес (Родригес, 73), Сидней, Бартра, Морено (Педраса, 77), Хоакин (Тельо, 66), Каналес, Фекир, Гуардадо, Эмерсон, Морон.

"Реал Мадрид": Куртуа, Милитао, Марсело (Менди, 59), Варан, Рамос, Каземиро, Кроос (Мариано Диас, 69), Васкес, Модрич (Вальверде, 79), Винисиус Жуниор, Бензема.

"Реал" занимает 2 место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 56 баллов. "Бетис" с 33 баллами располагается на 13 месте.

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Пора лысого бездаря увольнять. Думали ведь Бога вернули, а забыли, что Зидана в Лиге Чемпионов проплаченные Пересом судьи тянули. Как ввели VAR в Испании и Лиге чемпионов, так сразу исчезли и результаты. Теперь опять каждый год будем вылетать в 1/8 финала ЛЧ, как в старые добрые времена (6 раз подряд в 2005-2010 гг.). Про Ла Лигу я и не заикаюсь - мы и так выигрываем ее раз в пять лет, и то, если повезет. Всего 2 победы за последние 12 сезонов. Впору застрелиться, т.е. расформироваться. Халва Мадрид!

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Azoma

Здарова дырявый

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Значит в ЛЧ выиграют

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