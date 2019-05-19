"Реал" проиграл "Бетису" в заключительном туре Примеры

В рамках 38-го тура испанской Примеры "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" уступил "Бетису".

Таким образом, "сливочные" финишировали в чемпионате на третьем месте, а "Бетис" - на 10-м.

"Реал" - "Бетис" 0:2

Голы: Морон, 61 - 0:1, Хесе, 75 - 0:2

"Реал": Навас, Начо, Марсело, Варан, Карвахаль, Вальверде (Иско, 69), Льоренте, Браим Диас (Асенсио, 60), Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема (Васкес, 76).

"Бетис": Лопес, Бартра, Манди, Феддаль, Фирпо, Герреро, Каптум (Хесе, 68), Вильям Карвалью, Гуардадо, Ло Чельсо, Морон (Тельо, 74).

Предупреждения: Каптум (30), Льоренте (37), Вальверде (49), Карвахаль (58), Иско (85).

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