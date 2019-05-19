"Реал" проиграл "Бетису" в заключительном туре Примеры
В рамках 38-го тура испанской Примеры "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" уступил "Бетису".
Таким образом, "сливочные" финишировали в чемпионате на третьем месте, а "Бетис" - на 10-м.
"Реал" - "Бетис" 0:2
Голы: Морон, 61 - 0:1, Хесе, 75 - 0:2
"Реал": Навас, Начо, Марсело, Варан, Карвахаль, Вальверде (Иско, 69), Льоренте, Браим Диас (Асенсио, 60), Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема (Васкес, 76).
"Бетис": Лопес, Бартра, Манди, Феддаль, Фирпо, Герреро, Каптум (Хесе, 68), Вильям Карвалью, Гуардадо, Ло Чельсо, Морон (Тельо, 74).
Предупреждения: Каптум (30), Льоренте (37), Вальверде (49), Карвахаль (58), Иско (85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|37
|46
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32