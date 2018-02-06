"Реал" проиграл четыре матча в Лиге Чемпионов без Карвахаля, в два раза больше, чем с ним в составе

Защитник "Реала" Дани Карвахаль пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

Футболист был наказан двухматчевую дисквалификацией за умышленно полученную желтую карточку в матче 5-го тура группового этапа против АПОЭЛа (6:0).

Стоит отметить, что с момента дебюта Карвахаля за "Реал", королевский клуб проиграл четыре матча в Лиге Чемпионов без него на поле. Когда игрок был в составе, "сливочные" уступили только два раза.

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