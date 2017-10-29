"Реал" проиграл дебютанту Ла Лиги впервые за последние 27 лет

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"Реал" проиграл дебютанту Ла Лиги впервые за последние 27 лет

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде проиграл "Жироне" (1:2).

Стоит отметить, что соперник королевского клуба проводит свой первый в истории сезон в элитном испанском дивизионе.

Таким образом "Реал" проиграл дебютанту Ла Лиги впервые за последние 27 лет. 

В 1990-м году "Реал" потерпел поражение от "Бургоса".

Не пропустите: "Жирона"  – "Реал" – 2:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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