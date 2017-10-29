В матче 10-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде проиграл "Жироне" (1:2).

Стоит отметить, что соперник королевского клуба проводит свой первый в истории сезон в элитном испанском дивизионе.

Таким образом "Реал" проиграл дебютанту Ла Лиги впервые за последние 27 лет.

В 1990-м году "Реал" потерпел поражение от "Бургоса".

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