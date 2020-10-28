"Реал" на последних минутах спасся от поражения в матче с гладбахской "Боруссией" в Лиге Чемпионов

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"Реал" на последних минутах спасся от поражения в матче с гладбахской "Боруссией" в Лиге Чемпионов

"Реал" сыграл вничью с гладбахской "Боруссией" в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В составе хозяев дубль оформил Маркус Тюрам.

"Боруссия" - "Реал" - 2:2 (1:0)

Голы: Тюрам, 33 - 1:0, Тюрам, 59 - 2:0, Бензема, 87 - 2:1, Каземиро, 90+3 - 2:2

"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Гинтер, Лайнер, Бенсебайни, Хофманн, Крамер, Штиндль (Вольф, 79), Нойхаус, Плеа (Эмболо, 79), Тюрам (Херрманн, 71).

"Реал": Куртуа, Рамос, Варан, Менди, Васкес, Каземиро, Кроос (Модрич, 71), Асенсио (Родриго, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор (Азар, 70), Бензема.

В следующем туре "Реал" сыграет с "Интером", "Боруссия" встретится с "Шахтером". Матчи состояться 3 ноября.

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