"Реал" проиграл "Леванте" в чемпионате Испании

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"Реал" проиграл "Леванте" в чемпионате Испании

"Реал" на выезде проиграл "Леванте" в матче 25-го тура чемпионата Испании.

"Леванте" - "Реал" - 0:1

Голы: Моралес, 79 - 1:0

"Леванте": Фернандес, Постиго, Тоньо, Бруно Гонсалес, Мирамон, Вукчевич, Барди, Кампанья, Рохер Марти (Мелеро, 67), Майораль, Моралес (Мартинес, 81).

"Реал": Куртуа, Варан, Рамос, Карвахаль, Марсело, Модрич (Вальверде, 81), Каземиро, Иско (Васкес, 73), Кроос, Азар (Винисиус Жуниор, 67), Бензема.

"Реал" спустился на 2 место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 53 балла.

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