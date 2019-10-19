"Реал" проиграл "Мальорке" и уступил лидерство "Барселоне"
В рамках 9-го тура испанской Примеры "Реал" проиграл "Мальорке".
Таким образом, мадридский клуб уступил лидерство в чемпионате "Барселоне", которая теперь опережает "сливочных" на одно очко.
"Мальорка" - "Реал" 1:0
Гол: Лаго Джуниор, 7 - 1:0
"Мальорка": Рейна, Гамес, Раильо, Састре (Лумор, 46), Вальент, Дани Родригес, Баба, Севилья, Фебас (Кубо, 59), Лаго Джуниор (Трайковски, 81), Будимир.
"Реал": Куртуа, Одриосола, Рамос, Милитао, Марсело, Иско (Родриго, 66), Хамес, Каземиро, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 81), Йович (Вальверде, 66), Бензема.
Предупреждения: Одриосола (19), Састре (30), Баба (90).
Удаление: Одриосола (74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|8
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Хетафе
|9
|13
|7
|Валенсия
|9
|13
|8
|Севилья
|8
|13
|9
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|10
|Вильярреал
|8
|11
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Осасуна
|9
|11
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|9
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|9
|2