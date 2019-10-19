"Реал" проиграл "Мальорке" и уступил лидерство "Барселоне"

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"Реал" проиграл "Мальорке" и уступил лидерство "Барселоне"

В рамках 9-го тура испанской Примеры "Реал" проиграл "Мальорке".

Таким образом, мадридский клуб уступил лидерство в чемпионате "Барселоне", которая теперь опережает "сливочных" на одно очко.

"Мальорка" - "Реал" 1:0

Гол: Лаго Джуниор, 7 - 1:0

"Мальорка": Рейна, Гамес, Раильо, Састре (Лумор, 46), Вальент, Дани Родригес, Баба, Севилья, Фебас (Кубо, 59), Лаго Джуниор (Трайковски, 81), Будимир.

"Реал": Куртуа, Одриосола, Рамос, Милитао, Марсело, Иско (Родриго, 66), Хамес, Каземиро, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 81), Йович (Вальверде, 66), Бензема.

Предупреждения: Одриосола (19), Састре (30), Баба (90).

Удаление: Одриосола (74).

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Комментарии

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«Real + VАR = ноль . Это конец!»
«Real + VАR = ноль . Это конец!»

Сидит такой Зидан и Думает - нахрена я вернулся? Что я без судей буду делать, ведь я за 3 года даже банальный рисунок игры выстроить не смог! В ЛЧ теперь ВАР, значит судей купить тяжело, а по игре Реал не побеждал со времен Моуринью никого. Вот воистину Зизу, конечно, дал промаху, сидел бы со своими 3 чашками, через лет 50 все бы забыли, что они куплены, а теперь же импотенция и весь мир откровенно угорает над зрелищем "Реал и "великий" тренер Зидан без судей)))"

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

БУ-ГА-ГА мешок выкинул 350 миллионов, и всасывает от какой-то нищей Мальорки.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ваше лидерство не вечно

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

У латентного опять обострение?

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