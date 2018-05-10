"Реал" проиграл пять из шести последних гостевых матчей с "Севильей"

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"Реал" проиграл пять из шести последних гостевых матчей с "Севильей"

В перенесённом матче 34-го тура испанской Примеры "Реал" в гостях уступил "Севилье" со счётом 2:3.

Таким образом, "сливочные" проиграли пять из последних шести матчей на "Рамон Санчес Писхуан".

Не пропустите: В матчах с командами "большой пятерки" в текущем розыгрыше Ла Лиги "Реал" набрал 12 из 30 очков. | http://soccernews.ru

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