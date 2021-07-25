"Реал" проиграл "Рейнджерс" в товарищеском матче
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" в товарищеском матче на выезде проиграл шотландскому "Рейнджерс" со счетом 2:1.
"Рэйнджерс" - "Реал" - 2:1
Голы: Родриго, 0:1 – 8, Сакала, 1:1 – 55, Иттен, 2:1 – 77.
"Рейнджерс" – Макгрегор, Баришич (Басси, 60), Тавернье (Джонс, 72), Хеландер (Симпсон, 46), Голдсон (Балогун, 85), Дэвис (Келли, 85), Хаджи (Миддлтон, 60), Ландстрем (Камара, 46), Кент (Паттерсон, 60), Сакала (Иттен, 60), Райт (Арфилд, 46).
"Реал Мадрид" – Лунин, Начо, Марсело, Одриосола, Виктор Чуст (Хила, 64), Антонио Бланко (Дотор, 85), Эдегор (Моранте, 78), Васкес (Марвин, 60), Иско, Родриго (Мигель Гутьеррес, 60), Йович (Аррибас, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14