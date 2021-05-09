"Реал" вырвал ничью у "Севильи" и сместил "Барсу" со второго места

Фото: twitter.com/realmadrid

В 35-м туре испанской Ла Лиги "Реал" сыграл вничью с "Севильей".

"Реал" догнал "Барселону" по очкам и сместил каталонцев со второго места, а "Севилья" остается на четвертой позиции. Отметим, что пенальти в ворота мадридского клуба был назначен после просмотра ВАР.

"Реал" - "Севилья" 2:2

Голы: Фернандо, 22 - 0:1, Асенсио, 67 - 1:1, Ракитич (пен), 78 - 1:2, Диего Карлос (аг), 90 - 2:2

"Реал": Куртуа, Одриосола, Марсело (Мигель Гутьеррес, 66), Милитао, Начо, Кроос, Каземиро, Вальверде, Модрич (Асенсио, 66), Винисиус Жуниор (Азар, 79), Бензема.

"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Гомес (Эн-Несири, 56), Жордан (Гудель, 84), Окампос (де Йонг, 88), Фернандо, Сусо (Оскар Родригес, 83), Ракитич (Оливер Торрес, 88).

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