"Реал" вырвал ничью у "Севильи" и сместил "Барсу" со второго места
Фото: twitter.com/realmadrid
В 35-м туре испанской Ла Лиги "Реал" сыграл вничью с "Севильей".
"Реал" догнал "Барселону" по очкам и сместил каталонцев со второго места, а "Севилья" остается на четвертой позиции. Отметим, что пенальти в ворота мадридского клуба был назначен после просмотра ВАР.
"Реал" - "Севилья" 2:2
Голы: Фернандо, 22 - 0:1, Асенсио, 67 - 1:1, Ракитич (пен), 78 - 1:2, Диего Карлос (аг), 90 - 2:2
"Реал": Куртуа, Одриосола, Марсело (Мигель Гутьеррес, 66), Милитао, Начо, Кроос, Каземиро, Вальверде, Модрич (Асенсио, 66), Винисиус Жуниор (Азар, 79), Бензема.
"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Гомес (Эн-Несири, 56), Жордан (Гудель, 84), Окампос (де Йонг, 88), Фернандо, Сусо (Оскар Родригес, 83), Ракитич (Оливер Торрес, 88).
Читайте также: "Вильярреал" проиграл "Сельте" в матче с тремя пенальти и удалениями. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" разгромил "Ювентус"
-
Чемпионство "Баварии", возвращение "Боруссии" в зону ЛЧ: все результаты 32-го тура Бундеслиги
-
Кейн - третий вариант для "Барселоны" на усиление позиции форварда
-
"Спартак" назвал "Химкам" стоимость Мирзова
-
"Динамо", "Шахтер" и "Заря" завершили чемпионат победами: все результаты 26-го тура УПЛ
Лента новостей
-
Успехи "Лилля", "Лиона" и "Монако", Осечка ПСЖ: все результаты 36-го тура Лиги 1
-
"Ювентус" в зоне Лиги Европы, Миранчук помогает "Аталанте": все результаты 35-го тура Серии А
-
ЦСКА и "Челси" ведут борьбу за турецкого хавбека
-
"Вест Бромвич" вылетел из АПЛ
-
ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и отстал от лидера Лиги 1
-
1
"Реал" вырвал ничью у "Севильи" и сместил "Барсу" со второго места
-
1
"Милан" разгромил "Ювентус"
-
"Шахтер" объявил об отставке Каштру
-
"Боруссия" определилась с позицией по возможной продаже Беллингема
-
"Арсенал" победил "Вест Бромвич"
-
Чемпионство "Баварии", возвращение "Боруссии" в зону ЛЧ: все результаты 32-го тура Бундеслиги
-
ПСЖ не планирует покупок в летнее трансферное окно
-
1
"Ладно, толстяк, не гони": Пике и тер Штеген устроили перепалку с Суаресом из-за его падения
-
Кейн - третий вариант для "Барселоны" на усиление позиции форварда
-
"Вильярреал" проиграл "Сельте" в матче с тремя пенальти и удалениями
-
Куман прокомментировал ничью в матче с "Атлетико"
-
"Герта" сыграла вничью с "Арминией"
-
"Рома" разгромила "Кротоне"
-
"Барселона" досрочно выиграла женский чемпионат Испании с потрясающей статистикой
-
"Спартак" назвал "Химкам" стоимость Мирзова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14