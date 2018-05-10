"Реал" проиграл "Севилье" на "Рамон Санчес Писхуан"

"Реал" приехал в Севилью без ряда основных игроков. В заявке на игру не оказалось Наваса, Марсело, Крооса, Модрича, Варана, Бэйла и Роналду. Это фактически целая команда, которая способна выиграть Лигу чемпионов. Однако "Реал" не имел особых турнирных задач, поэтому мог себе позволить привезти на отчетный матч резерв, если посмотреть на тех, кто вышел на поле "Рамон Санчес Писхуан", только Рамос, Каземиро и Бензема могут считаться игроками основы. У "Севильи" же появился боевой состав, именно хозяева интереснее смотрелись в дебюте встречи.

"Севилья" начала матч с атак на ворота "Реала", однако долгое время опасных моментов не возникало. Минуте к 15 активизировались и гости, они также совершили несколько подходов, Асенсио и Ковачич пытались поразить ворота, однако в створ так и не попали. После десяти минут активности "Реала" уже "Севилья" пошла вперед и сумела открыть счет усилиями Бен Йедера. Муриэля нашли длинной передачей, тот сбросил мяч на Бен Йедера, Виссам выиграл борьбу у Рамоса и отправил игровой снаряд мимо Касильи.

"Севилья" не стала отходить назад после забитого мяча, в концовке тайма она снова оказалась у ворот "Реала" создав два момента, один из которых воплотился в забитый гол. Серия из трех ударов в створ завершилась выносом с ленточки от Начо, в штрафной "Реала" была некоторая паника, защитники никак не могли разрядить ситуацию, но в том моменте для них все обошлось. Как оказалось, "Реал" отсрочил взятие ворот на три минуты. Н'Зонзи получил мяч от Муриэля, его удар был блокирован, но мяч отскочил обратно к французу, который нашел своим пасом Лайюна, а мексиканец пробил точно под перекладину.

Во втором тайме уже Вальехо выбил мяч из пустых ворот после очередной неразберихи в штрафной "Реала", а через несколько минут уже мадридцы должны были забивать гол. Васкес заработал пенальти, к "точке" подошел Рамос, но Серхио своим ударом проверил на прочность перекладину. После этого пошла открытая игра с большим количеством моментов: Ксилья спас команду после удара Бен Йедера, следом Рамос после ошибки Сории не попал по пустым воротам. Также неплохо пробивали Каземиро и Бензема, оба игрока не попали в створ.

В концовке матча команды все же сумели порадовать болельщиков голами, все три мяча забили игроки "Реала". Серхио Рамос отправил мяч в собственные ворота после прострела Меркадо, следом Майораль откликнулся на навес Асенсио, а в компенсированное время Рамос со второй попытки реализовал пенальти, который был назначен за фол Меркадо на Эрнандесе.

"Севилья" – "Реал" 3:2

Голы: Бен Йедер, 26 – 1:0; Лайюн, 45 – 2:0; Рамос в свои ворота, 84 – 3:0; Майораль, 87 – 3:1; Рамос с пенальти, 90+5 - 3:2

"Севилья": Сория, Эскудеро, Меркадо, Ленгле Парехо, Лайюн, Н'Зонзи, Писарро, Муриэль (Рамирес, 62), Васкес (Меса, 79), Бен Йедер (Кариссу, 82).

"Реал": Касилья, Начо, Вальехо, Рамос, Эрнардес, Каземиро (Льоренте, 88), Ковачич, Васкес, Себальос (Майораль, 70), Асенсио, Бензема.

Нереализованный пенальти: Рамос, 58

Вячеслав Горбачев

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