"Реал" проиграл украинской команде впервые за 21 год

Теги реал мадридшахтер донецкдинамо киевстатистика

"Реал" проиграл украинской команде впервые за 21 год

В рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов мадридский "Реал" дома уступил "Шахтёру" со счётом 2:3.

Таким образом, "сливочные" потерпели поражение от украинской команды впервые с марта 1999 года.

21 год назад "Реал" проиграл киевскому "Динамо" в ответном четвертьфинальном матче ЛЧ.

Что касается противостояния "бланкос" с "Шахтёром", то ранее испанцы дважды побеждали на групповом этапе главного еврокубка в сезоне 2015/16.

Не пропустите: "Реал" впервые за 39 лет проиграл три матча подряд в еврокубках. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Это'О заявил о готовности помочь "Анжи"

Это'О заявил о готовности помочь "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов