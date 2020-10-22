"Реал" проиграл украинской команде впервые за 21 год

В рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов мадридский "Реал" дома уступил "Шахтёру" со счётом 2:3.

Таким образом, "сливочные" потерпели поражение от украинской команды впервые с марта 1999 года.

21 год назад "Реал" проиграл киевскому "Динамо" в ответном четвертьфинальном матче ЛЧ.

Что касается противостояния "бланкос" с "Шахтёром", то ранее испанцы дважды побеждали на групповом этапе главного еврокубка в сезоне 2015/16.

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