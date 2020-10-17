"Реал" проиграл в Примере впервые с марта

В 6-м туре испанской Примеры "Реал" уступил "Кадису" (0:1).

Это первое поражение мадридского клуба в Примере с марта. Последний раз "Реал" проигрывал в чемпионате 8 марта в игре с "Бетисом" (1:2).

Отметим, что беспроигрышная серия "сливочных" длилась 15 матчей (13 побед и две ничьи).

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