"Реал" прописал в контракте Браима Диаса огромную сумму отступных

Мадридский "Реал" прописал в контракте своего новичка Браима Диаса огромную сумму отступных, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, клаусула в соглашении 19-летнего футболиста с королевским клубом составляет 750 миллионов евро.

Напомним, что "сливочные" купили испанского хавбека у "Манчестер Сити" за 17,3 миллионов евро.

Браим Диас заключил с "Реалом" договор до 2025 года с зарплатой в размере 3,5 миллионов за сезон.

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