"Реал" прописал в контракте Браима Диаса огромную сумму отступных

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"Реал" прописал в контракте Браима Диаса огромную сумму отступных

Мадридский "Реал" прописал в контракте своего новичка Браима Диаса огромную сумму отступных, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, клаусула в соглашении 19-летнего футболиста с королевским клубом составляет 750 миллионов евро.

Напомним, что "сливочные" купили испанского хавбека у "Манчестер Сити" за 17,3 миллионов евро.

Браим Диас заключил с "Реалом" договор до 2025 года с зарплатой в размере 3,5 миллионов за сезон.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ну а вдруг выстрелит залпом на весь мир. Что б потом ПСЖ не соблазнял игрока,.

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Mutaloff
Mutaloff

Ага меньше 20 матчей на проф.уровне и заблистает!Ты реально так думаешь?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Так ему и лет всего 19, попадет в нужную атмосферу, тогда мало ли

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Mutaloff
Mutaloff

При системе "неприкасаемых" и отсутствии ротации,такая атмосфера стукнет не скоро.

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Mutaloff
Mutaloff

Удивлены?Я нет.Типичный Перес.

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