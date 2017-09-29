"Реал" пропишет в новом контракте Асенсио внушительную сумму отступных

Стала известна сумма отступных, которая будет прописана в новом контракте вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио.

Как сообщает AS, королевский клуб установит в соглашении 21-летнего футболиста клаусулу в размере 700 миллионов евро. При этом в будущем эта сумма может быть ещё увеличена.

Напомним, что сегодня Асенсио поставит подпись под контрактом до 2023 года. | http://soccernews.ru