"Реал" пропустил четыре гола подряд в Ла Лиге с пенальти

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"Реал" пропустил четыре гола подряд в Ла Лиге с пенальти

Мадридский "Реал" пропустил четыре последних гола в чемпионате Испании исключительно с пенальти.

Ворота королевского клуба с пенальти трижды поразила "Валенсия" (4:1) в матче 9-го тура Ла Лиги и однажды - "Вильярреал" (1:1) в 10-м туре.

"Реал" остался на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков.

Следующий матч мадридцы проведут 28 ноября на своем поле с "Алавесом".

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