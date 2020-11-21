"Реал" пропустил четыре гола подряд в Ла Лиге с пенальти
Мадридский "Реал" пропустил четыре последних гола в чемпионате Испании исключительно с пенальти.
Ворота королевского клуба с пенальти трижды поразила "Валенсия" (4:1) в матче 9-го тура Ла Лиги и однажды - "Вильярреал" (1:1) в 10-м туре.
"Реал" остался на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков.
Следующий матч мадридцы проведут 28 ноября на своем поле с "Алавесом".
Не пропустите: Зидан прокомментировал ситуацию с новым контрактом Рамоса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Севилья" в результативном матче победила "Сельту"
-
"Айнтрахт" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью в Бундеслиге
-
1
"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" и вышел на первое место в АПЛ
-
Тедеско оценил игру Кокорина в матче против "Динамо"
-
"Аталанта" Миранчука не смогла обыграть "Специю" в Серии А
-
Киркоров рассказал о знакомстве с Джикией и поздравил его с днем рождения
-
"Спартак" продлил безвыигрышную серию до трех матчей
-
"Брест" разгромил "Сент-Этьен" в Лиге 1
-
"Локомотив" в меньшинстве обыграл тульский "Арсенал"
-
"Спартак" и "Динамо" не выявили победителя в боевом матче РПЛ
-
1
"Реал" пропустил четыре гола подряд в Ла Лиге с пенальти
-
"Реал" упустил победу над "Вильярреалом"
-
Семак оценил судейство в матче с "Ахматом"
-
Киевское "Динамо" победило "Ингулец", "Шахтер" не смог выиграть в "Александрии"
-
"Астон Вилла" дома проиграла "Брайтону", упустив шанс выйти на первое место в АПЛ
-
Семак объяснил своё решение назначить капитаном "Зенита" Ловрена вместо Дзюбы
-
Миранчук в запасе "Аталанты" на матч со "Специей"
-
"Бавария" сыграла вничью с "Вердером" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги
-
Семак высказался о ничьей с "Ахматом"
-
"Лацио" перед игрой с "Зенитом" победил "Кротоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14