"Реал" пропустил почти 40% голов в Примере из-за Марсело

Мадридский "Реал" пропустил 37,5 процентов голов в Примере из-за левого защитника Марсело, такие данные приводит издание Marca.

Так, 6 из 16 пропущенных голов в чемпионате пришли с левого фланга "сливочных", так как бразильский фулбек часто не успевал возвращаться из атаки или же накрывать полузащитников и нападающих команд-соперников.

В этом сезоне 29-летний Марсело сыграл за "Реал" 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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