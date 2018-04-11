В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса" мадридский "Реал" пропустил самый быстрый домашний гол в Лиге Чемпионов.

Так, голкиперу королевского клуба Кейлору Навасу пришлось доставать мяч из сетки собственных ворот уже на 76-й секунде игры. Результативным ударом в составе "старой синьоры" отметился ее форвард Марио Манджукич.

Напомним, Роналду наложил вето на возможное 100-миллионное подписание "Реала". | soccernews.ru