"Реал" против команд из Каталонии в одной картинке

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"Реал" против команд из Каталонии в одной картинке

Мадридский "Реал" в текущем чемпионате Испании крайне неудачно играет против команд из Каталонии.

Так, "сливочные" проиграли "Жироне" 1:2, были разбиты в Эль Класико "Барселоной" 0:3, а в последнем матче уступили на поле "Эспаньола" 0:1.

"Реал" против команд из Каталонии в одной картинке:

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3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
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8 Сельта Виго 25 35
9 Эйбар 25 35
10 Жирона 25 34
11 Хетафе 25 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
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