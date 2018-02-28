Мадридский "Реал" в текущем чемпионате Испании крайне неудачно играет против команд из Каталонии.

Так, "сливочные" проиграли "Жироне" 1:2, были разбиты в Эль Класико "Барселоной" 0:3, а в последнем матче уступили на поле "Эспаньола" 0:1.

"Реал" против команд из Каталонии в одной картинке:

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