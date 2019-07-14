"Реал" против новой Лиги Чемпионов и поддерживает изменения формата клубного чемпионата мира
"Реал" не поддерживает предложение по изменению формата Лиги Чемпионов, посчитав, что она слишком похожа на Суперлигу, сообщает AS.
По сведениям издания, также королевский клуб категорически против предложенного варианта с проведением матчей еврокубка в выходные дни.
При этом "Реал" поддержал инициативу ФИФА, которая реформировала клубный чемпионат мира. Турнир пройдет с 17 июня по 4 июля 2021 года. В нем примут участие 24 клуба.
Не пропустите: СМИ: Азар выбрал игровой номер в "Реале". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Крылья Советов" сенсационно обыграли ЦСКА на старте РПЛ
-
1
Луис Адриано: "Отчего так в России березы шумят?
-
2
Неймар: "Я не супергерой"
-
"Реал" против новой Лиги Чемпионов и поддерживает изменения формата клубного чемпионата мира
-
3
Гендиректор "Сочи": "Пенальти в ворота "Спартака" был, а гол нам был забит с нарушением правил"
-
"Ростов" подверг публичной критике РПЛ
-
1
Старридж может оказаться в "Болонье"
-
Моуринью назвал фаворита Серии А
-
"Ювентус" попробует заполучить Икарди
-
У Неймара проблемы с испанской налоговой
-
Джанаев перейдет в "Сочи"
-
СМИ: Азар выбрал игровой номер в "Реале"
-
1
ЦСКА интересуется игроком "Ливерпуля"
-
Бекхэм хочет подписать в свой клуб молодого аргентинца
-
"Валенсия" и "Сельта" обменялись футболистами
-
"Ювентус" определился с суммой отступных, которая будет прописана в контракте де Лигта
-
Футболистку ударили кубком на турнире Неймара
-
"Манчестер Юнайтед" не отпустит Погба после 8 августа
-
ПСЖ хочет арендовать игрока "Челси"
-
"Арсенал" сделал предложение по Пепе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32