"Реал" против новой Лиги Чемпионов и поддерживает изменения формата клубного чемпионата мира

"Реал" не поддерживает предложение по изменению формата Лиги Чемпионов, посчитав, что она слишком похожа на Суперлигу, сообщает AS.

По сведениям издания, также королевский клуб категорически против предложенного варианта с проведением матчей еврокубка в выходные дни.

При этом "Реал" поддержал инициативу ФИФА, которая реформировала клубный чемпионат мира. Турнир пройдет с 17 июня по 4 июля 2021 года. В нем примут участие 24 клуба.

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