"Реал" провалил переговоры по Азару

Мадридский "Реал" провалил переговоры по ведущему игроку лондонского "Челси" Эдену Азару, информирует AS.

Так, по сведениям издания, королевский клуб отказался платить за 27-летнего вингера 200 миллионов евро, в которые его оценили "аристократы", посчитав такую сумму сильно завышенной. "Сливочные" же рассчитывали заполучить бельгийца, выложив за него 130 миллионов евро.

Таким образом, "сливочные" вслед за своими другими трансферными целями в лице Харри Кейна ("Тоттенхэм") и Неймара с Килианом Мбаппе (оба - ПСЖ) не смогли подписать и Азара.

Напомним, "Реал" может отказаться от дорогостоящих приобретений этим летом. | soccernews.ru