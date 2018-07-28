"Реал" провалил переговоры по Азару

1 Теги реал мадридчелсиэден азар

"Реал" провалил переговоры по АзаруМадридский "Реал" провалил переговоры по ведущему игроку лондонского "Челси" Эдену Азару, информирует AS.

Так, по сведениям издания, королевский клуб отказался платить за 27-летнего вингера 200 миллионов евро, в которые его оценили "аристократы", посчитав такую сумму сильно завышенной. "Сливочные" же рассчитывали заполучить бельгийца, выложив за него 130 миллионов евро.

Таким образом, "сливочные" вслед за своими другими трансферными целями в лице Харри Кейна ("Тоттенхэм") и Неймара с Килианом Мбаппе (оба - ПСЖ) не смогли подписать и Азара.

Напомним, "Реал" может отказаться от дорогостоящих приобретений этим летом. | soccernews.ru

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