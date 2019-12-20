"Реал" проведет расследование по поводу судейства в матче с "Барселоной"

Руководство мадридского "Реала" запросило у Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) аудиозапись переговоров арбитра Алехандро Эрнандеса и VAR-ассистента Рикардо Бенгоэчеа, которые обслуживали перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (0:0), сообщает AS.

По сведениям издания, представители королевского клуба намерены прослушать запись переговоров между арбитрами в двух спорных моментах, связанных с падениями защитника команды Рафаэля Варана в штрафной площадке "Барселоны".

Официальные лица "Реала" считают, что арбитр в обоих случаях должен был назначать пенальти.

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