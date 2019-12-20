"Реал" проведет расследование по поводу судейства в матче с "Барселоной"
Руководство мадридского "Реала" запросило у Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) аудиозапись переговоров арбитра Алехандро Эрнандеса и VAR-ассистента Рикардо Бенгоэчеа, которые обслуживали перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (0:0), сообщает AS.
По сведениям издания, представители королевского клуба намерены прослушать запись переговоров между арбитрами в двух спорных моментах, связанных с падениями защитника команды Рафаэля Варана в штрафной площадке "Барселоны".
Официальные лица "Реала" считают, что арбитр в обоих случаях должен был назначать пенальти.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|17
|36
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
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|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10