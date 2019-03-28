"Реал" проведет собрание по поводу возможного трансфера Икарди

Мадридский "Реал" рассматривает вариант с приобретением аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает журналист Танкреди Палмери.

По данным источника, собрание по этому вопросу состоится сегодня, 28 марта.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте Икарди составляет 110 миллионов евро. Эта опция активна с 1 до 15 июля для зарубежных клубов. Впрочем, "Интер" может продать форварда дешевле из-за его плохих отношений с руководством.

В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 28 матчей и забил 15 голов. Стоит отметить, что Икарди является воспитанником "Барселоны".

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