"Реал" проведет товарищеский матч со сборной всех звезд МЛС

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"Реал" проведет товарищеский матч со сборной всех звезд МЛС

Стал известен состав сборной всех звезд американской лиги МЛС на товарищеский матч с "Реалом".

11 футболистов стартового состава были определены путем голосования болельщиков.

вратарь: Тим Ховард ("Колорадо Рэпидз")

защитники: Грегори Гарса ("Атланта Юнайтед"), Дамаркус Бизли ("Хьюстон Динамо")

полузащитники: Грэм Зуси ("Спортинг" Канзас-Сити), Бастиан Швайнштайгер ("Чикаго Файр"), Майкл Брэдли ("Торонто"), Мигель Альмирон ("Атланта Юнайтед"), Кака ("Орландо Сити")

нападающие: Давид Вилья ("Нью-Йорк Сити"), Себастьян Джовинко ("Торонто"), Неманья Николич ("Чикаго Файр").

Матч состоится 2 августа в Чикаго.

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