"Реал" провёл 600-й матч в Кубке Испании

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"Реал" провёл 600-й матч в Кубке Испании

Матч 1/8 финала Кубка Испании между "Нумансией" и "Реалом" стал для "сливочных" 600-м в этом турнире.

В активе мадридцев 347 побед, 102 ничьи и 151 поражение, забит 1341 гол, пропущено - 701.

Стоит отметить, что "Реал" является лидером по количеству матчей, проведённых в Кубке Испании. Ближайшими преследователями королевского клуба являются "Барселона" и "Атлетик", на счету которых по 581 поединку. | http://soccernews.ru

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