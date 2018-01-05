"Реал" провёл 600-й матч в Кубке Испании

Матч 1/8 финала Кубка Испании между "Нумансией" и "Реалом" стал для "сливочных" 600-м в этом турнире.

В активе мадридцев 347 побед, 102 ничьи и 151 поражение, забит 1341 гол, пропущено - 701.

Стоит отметить, что "Реал" является лидером по количеству матчей, проведённых в Кубке Испании. Ближайшими преследователями королевского клуба являются "Барселона" и "Атлетик", на счету которых по 581 поединку. | http://soccernews.ru