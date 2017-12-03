"Реал" провел переговоры по своему первому возможному подписанию в январе

Мадридский "Реал" провел предварительные переговоры по голкиперу "Атлетика" из Бильбао Кепе Аррисабалаге, информирует испанская пресса.

Сообщается, что обсуждение условий возможного перехода 23-летнего вратаря состоялось вчера, когда королевский клуб играл гостевой матч Ла Лиги против басков. Предположительно, сторонам удалось достичь взаимопонимания по будущему трансферу.

Напомним, "Реалу" интересны сразу два игрока "Атлетика". | soccernews.ru