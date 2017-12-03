"Реал" провел переговоры с агентом Де Брюйне

Теги манчестер ситикевин де брюйнереал мадрид

"Реал" провел переговоры с агентом Де БрюйнеМадридский "Реал" провел переговоры с агентом полузащитника английского "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне Патриком де Костером.

Как информирует fichajes.com, королевский клуб обсудил с представителем 26-летнего хавбека "горожан" его возможный переход в свой стан в будущем.

В нынешнем сезоне де Брюйне забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 20 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, "Реал" и ПСЖ могут совершить самый громкий обмен в истории футбола. | soccernews.ru

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