"Реал" провел переговоры с Азаром
"Реал" хочет купить бельгийского нападающего "Челси" Эдена Азара, сообщает Diario Gol.
По сведениям издания, королевский клуб начал переговоры с агентом футболистом относительно его перехода следующим летом. Впрочем "сливочным" еще предстоит согласовать трансферную сумму с "Челси", который не намерен расставаться со своим лидером.
Стоит отметить, что 26-летний Азар хочет перейти в "Реал" и готов отказаться от продления контракта с лондонцами.
В этом сезоне Азар провел 19 матчей и забил 8 голов.
Не пропустите: Азар назвал свою трансферную стоимость. | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Лента новостей
-
Гаттузо прокомментировал поражение от "Риеки"
-
Аленичев: "Есть сомнения, что "Спартак" соберется на игру с ЦСКА"
-
Наставник АПОЭЛа назвал главного фаворита Лиги Чемпионов
-
Мата: "На первой тренировке Ибрагимович сказал: "Надеюсь, вы знаете, что бог пришел"
-
Стала известна вероятность попадания команд друг на друга при жеребьевке 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Титов: "С какого хрена мы должны обыгрывать Египет, откуда такая уверенность?"
-
Мбаппе установил очередной рекорд
-
"Реал" вплотную приблизился к "Барселоне" по числу выигранных их игроками "Золотых мячей"
-
"Барселона" делает выбор между обладателем кубка Либертадорес и игроком сборной Германии
-
Титов о поражении "Спартака": "Это клеймо на всю жизнь"
-
Зимой Перес планирует приобрести трех игроков
-
Роналду: "Не вижу себя тренером в будущем"
-
Лучшие моменты с церемонии вручения "Золотого мяча"
-
Бубнов: "По качеству игры все российские клубы уступают фаворитам Лиги Европы"
-
УЕФА дисквалифицировал Карвахаля
-
Перес и Бэйл достигли соглашения по будущему валлийца
-
Перес: "Наряду с Ди Стефано Роналду является лучшим игроком в истории"
-
Наставник "Реала Сосьедад": "Зенит" показал себя очень эффективной командой"
-
Пеле поздравил Роналду с выигрышем очередного "Золотого мяча"
-
Хавбеком "Реала" интересуются два топ-клуба из Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|14
|40
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|15
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Арсенал Лондон
|15
|28
|6
|Тоттенхэм
|15
|25
|7
|Бернли
|15
|25
|8
|Уотфорд
|15
|22
|9
|Лестер Сити
|15
|20
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Саутгемптон
|15
|17
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|17
|13
|Сток Сити
|15
|16
|14
|Борнмут
|15
|15
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|15
|16
|Хаддерсфилд Таун
|15
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|15
|13
|18
|Кристал Пэлас
|15
|10
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|10
|20
|Суонси Сити
|15
|9