"Реал" провел переговоры с Азаром

"Реал" хочет купить бельгийского нападающего "Челси" Эдена Азара, сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, королевский клуб начал переговоры с агентом футболистом относительно его перехода следующим летом. Впрочем "сливочным" еще предстоит согласовать трансферную сумму с "Челси", который не намерен расставаться со своим лидером.

Стоит отметить, что 26-летний Азар хочет перейти в "Реал" и готов отказаться от продления контракта с лондонцами.

В этом сезоне Азар провел 19 матчей и забил 8 голов.

Не пропустите: Азар назвал свою трансферную стоимость. | http://soccernews.ru