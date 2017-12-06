"Реал" провел переговоры с Гризманном

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"Реал" провел переговоры с ГризманномМадридский "Реал" провел переговоры с форвардом "Атлетико" Антуаном Гризманном, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе дал гарантии 26-летнему нападающему "матрасников" того, что он станет игроком, вокруг которого в следующем сезоне будет строиться игра "сливочных". При этом за подписание своего соотечественника, трансфер которого будет стоить 100 миллионов евро, выступил лично главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Напомним, Гвардиола заинтересован в подписании двух ключевых игроков "Реала". | soccernews.ru

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