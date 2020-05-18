Сегодня, 18 мая, мадридский "Реал" провел первую командную тренировку после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Полузащитник команды Эден Азар поделился впечатлениями.

"Приятно было вернуться на поле и поработать со своими одноклубниками. Нужно дождаться начала матчей, но сейчас я очень счастлив! Я хочу больше физический упражнений и работы с мячом. К следующей игре я хочу быть готовым.

Первая неделя получилась странноватой, но сейчас мы можем снова заниматься в группах и с воротами", - цитирует Азара официальный сайт "Реала".

Напомним, чемпионат Испании был отменен из-за пандемии коронавируса. Все футболисты занимались дома по индивидуальным программам.

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