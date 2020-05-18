"Реал" провел первую командную тренировку после паузы
Сегодня, 18 мая, мадридский "Реал" провел первую командную тренировку после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Полузащитник команды Эден Азар поделился впечатлениями.
"Приятно было вернуться на поле и поработать со своими одноклубниками. Нужно дождаться начала матчей, но сейчас я очень счастлив! Я хочу больше физический упражнений и работы с мячом. К следующей игре я хочу быть готовым.
Первая неделя получилась странноватой, но сейчас мы можем снова заниматься в группах и с воротами", - цитирует Азара официальный сайт "Реала".
#FelizLunes— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 18, 2020
¡Ya está en marcha nuestro entrenamiento!
#RMCity pic.twitter.com/pjORJrM0MM
⚽ Ejercicios con balón— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 18, 2020
Circuito físico
✅ ¡Primer entrenamiento de la semana! #RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/LRx6A2znGL
Напомним, чемпионат Испании был отменен из-за пандемии коронавируса. Все футболисты занимались дома по индивидуальным программам.
Не пропустите: "Реал" запланировал на 2021 год создание нового атакующего трио| http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" заплатил за Соболева больше первоначальной суммы выкупа
-
"Спорт-Экспресс": заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с другими игроками РПЛ
-
Все клубы АПЛ проголосовали за возобновление тренировочной деятельности с 19 мая
-
Стало известно, когда начнется следующий сезон РПЛ
-
"Ювентус" готов продлить контракт с Дибалой до 2025 года
Лента новостей
-
Самедов прокомментировал уход Семина из "Локомотива"
-
Жена форварда "Урала" Погребняка поделилась раритетными снимками мужа и детей
-
Акинфеев рассказал, как игроки ЦСКА отмечали победу в Кубке УЕФА
-
Евсеев с "Уфой" приехали на сбор в Челябинскую область
-
"Зенит" планирует продлить соглашения с тренерами команды
-
УЕФА объявил о переносе заседания исполкома
-
"Анжи" из-за коронавируса недополучил от РПЛ около 10 млн рублей
-
"Реал" провел первую командную тренировку после паузы
-
"Спартак" заплатил за Соболева больше первоначальной суммы выкупа
-
"Спорт-Экспресс": заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с другими игроками РПЛ
-
Головин в анкете назвал любимыми российскими клубами ЦСКА и "Зенит"
-
Все клубы АПЛ проголосовали за возобновление тренировочной деятельности с 19 мая
-
Селюк: "Уткин оскорбляет не только Сёмина, но и весь тренерский цех России"
-
Стало известно, почему переговоры между Семаком и "Зенитом" затянулись
-
Игрок "Спартака" Понсе пожелал скорейшего выздоровления Федуну
-
Стало известно, когда начнется следующий сезон РПЛ
-
Депутат Лебедев - о коронавирусе в РПЛ: "Два игрока на весь чемпионат - несерьезная цифра"
-
Игрок "Фиорентины" рассказал, что два месяца был заражен коронавирусом, не зная об этом
-
2
Уткин заявил, что место Семина - на пенсии
-
Гендиректор "Рубина" высказался о заболевшем коронавирусом Плиеве
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14