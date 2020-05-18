"Реал" провел первую командную тренировку после паузы

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"Реал" провел первую командную тренировку после паузы

Сегодня, 18 мая, мадридский "Реал" провел первую командную тренировку после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Полузащитник команды Эден Азар поделился впечатлениями.

"Приятно было вернуться на поле и поработать со своими одноклубниками. Нужно дождаться начала матчей, но сейчас я очень счастлив! Я хочу больше физический упражнений и работы с мячом. К следующей игре я хочу быть готовым.

Первая неделя получилась странноватой, но сейчас мы можем снова заниматься в группах и с воротами", - цитирует Азара официальный сайт "Реала".

Напомним, чемпионат Испании был отменен из-за пандемии коронавируса. Все футболисты занимались дома по индивидуальным программам.

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